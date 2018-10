Nowotny: Bankenaufsicht zur FMA wäre "gefährlicher Weg"

Löger erwartet sich demnächst Klarheit

Die Aufteilung der Bankenaufsicht zwischen Nationalbank und FMA wurde in der Vergangenheit unter anderem vom Rechnungshof kritisiert. Laut einem Bericht der "Presse" in der Vorwoche soll die Bankenaufsicht nunmehr zur Gänze an die FMA gehen.

Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) erwartet jedenfalls in den nächsten Tagen Klarheit darüber, ob die Bankenaufsicht einheitlich in der Finanzmarktaufsichtsbehörde zusammengeführt wird. "Wir sind derzeit in Gesprächen auf Regierungsebene. Jetzt ist es noch zu früh für ein Statement. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten", sagte Löger vor dem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Luxemburg.

"Wir werden in den nächsten Tagen Klarheit haben", versicherte Löger. Sobald die Regierung einig sei, werde sie ihre Pläne präsentieren. Derzeit teilen sich die Nationalbank und die FMA die Agenden, was auch vom Rechnungshof kritisiert wurde.