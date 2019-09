Novomatic halbiert Vorstand und verkleinert Aufsichtsrat

Der heimische Glücksspielkonzern Novomatic, der durch die Ermittlungen in der Casinos-Affäre für Schlagzeilen sorgt, baut den Vorstand und den Aufsichtsrat um. Das Top-Management wurde jetzt von sechs auf drei Mitglieder halbiert, was in der Branche als Stärkung von CEO Harald Neumann gesehen wird.

Der Konzern, der sich derzeit in einer Phase der Konsolidierung und Optimierung der Strukturen befindet, soll schlagkräftiger aufgestellt werden. Entscheidungen sollen rascher fallen.

Neben Neumann bleibt noch Ryszard Presch im Vorstand. Neuer Finanzvorstand wird Johannes Gratzl, bisher Bereichsleiter Group Treasury. Der bisherige Finanzchef Peter Stein geht aus dem Vorstand. Beteiligungsvorstand Christian Widhalm legt sein Vorstandsmandat aus privaten Gründen zurück, bleibt aber als Berater an Bord. CSO Bartholomäus Czapkiewicz ist für diesen Bereich weiterhin zuständig, allerdings nicht mehr als Vorstand, sondern als Prokurist.