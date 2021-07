Novomatic-Einstieg wackelt gehörig

Die Einwände der Wettbewerbswächter kommen nicht überraschend: Aufgrund der dominanten Marktpositionen von Novomatic und Casinos Austria war eine Überprüfung erwartet worden. Ungewöhnlich ist, dass sich die Behörde mit dieser Einschätzung vorwagt. Der Einstieg ist bisher nicht offiziell angemeldet; angeblich sind Gespräche erst im Laufe dieser Woche geplant.

Novomatic wäre damit der größte Aktionär der Casinos Austria AG, die zudem die Mehrheit an den Lotterien hält. Durchgerechnet kommt der Automatenentwickler aus Gumpoldskirchen auf 39,5 Prozent. Die Staatsholding ÖBIB hält 33,2 Prozent – 11,7 Prozent sind in Streubesitz. Die übrigen 15,6 Prozent sind in einer komplexen Holding mit Vorkaufsrechten und Syndizierungen gebündelt. De facto könnte Novomatic somit den Casinos-Konzern schon beherrschen.