Nordea Bank will Häuselbauer-Kredit zum Nullzins anbieten

Das finnische Finanzinstitut, der größte Kreditgeber Skandinaviens, will erstmals ein Immobiliendarlehen mit einer Dauer von 20 Jahren zum Nulltarif anbieten. Ein für diese Laufzeit höchst ungewöhnlicher Schritt. Kredite, ab einer Laufzeit von 30 Jahren, wird es voraussichtlich zum Zinssatz von 0,5 Prozent geben. „Es war noch nie günstiger, Kredite aufzunehmen“, sagte Nordea-Chefanalytikerin Lise Nytoft Bergmann zur Nachrichtenagentur Bloomberg.

Gebühren dennoch fällig

Ganz kostenlos ist die Finanzierung freilich nicht. Wie Nordea bestätigt, würden noch Gebühren verrechnet, sodass die Effektivverzinsung am Ende voraussichtlich bei 0,5 Prozent pro Jahr liegen werde. Als Sicherheit sollte auch entsprechendes Eigenkapital vorhanden sein. Wann das Angebot startet, ist noch unklar. Vergeben werden die Kredite nur an Menschen mit Wohnsitz in Dänemark, die eine Wohnung oder ein Haus in Dänemark erwerben wollen.

Auch wenn solche Lockangebote die Ausnahme sind, Experten warnen vor einem weiteren Anheizen der Immopreise und negativen Folgen für die Finanzmärkte.