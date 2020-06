Nobelsocken aus dem Sauerland

Socke

Paul Falke

Socke

Das Know-how einer gutenzeigt sich an der Spitze. Damit sie flach wird und die Naht nicht drückt, wird hier imSauerland immer noch per Hand produziert. Beim Ketteln muss die Arbeiterin jede Masche des Sockens auf Nadeln fädeln – eine unglaubliche Fitzelarbeit, die keine Maschine übernehmen kann. In der Socken-Manufaktur sieht es aus wie im 20. Jahrhundert, ein Flair wie in einem Industriemuseum. 250 Strickmaschinen stehen in der Produktionshalle, die Hälfte davon ist 60 Jahre alt. "Die Maschinen machen eine Qualität, die man bisher auf den neueren Maschinen nicht hinbekommen hat. Wir haben ein Produkt mit Plüschsohle, die kommen von diesen altenBentleys runter wie sonstwas", schwärmt. Diese Maschinen würden in ihrer Wartung zwar mehr kosten als neue, aber das sei es wert. In vier bis fünf Minuten ist einegestrickt, dann folgen weitere zehn Arbeitsschritte bis zum fertigen Produkt. Bei Feinstrumpfhosen sind es sogar 15 Handarbeitsschritte. Das hat seinen Preis: Falke-Socken kosten ab elf Euro das Paar.

Das Unternehmen machte 2012 230 Millionen Euro Umsatz, produzierte 400 Millionen Paar Socken in Deutschland, Portugal, Serbien und der Slowakei. Mitarbeiter: 3100. Hauptabsatzmarkt ist Deutschland, stark sind auch die Märkte Schweiz und Österreich.