Nissan-Chef Saikawa kassierte zu viel: "Es tut mir leid"

Die Zahlungen seien am Mittwoch bei einer Sitzung des Nissan-Prüfungsausschusses bekannt geworden, sagte der Insider. Dabei gehe es um mehrere zehn Mio. Yen (85.448,18 Euro), die im Rahmen eines an der Wertsteigerung der Aktien orientieren Vergütungsprogramms (sogenannter Stock Appreciation Rights) gezahlt worden waren. Disziplinarische Maßnahmen würden auf einer anstehenden Sitzung des Verwaltungsrates besprochen, sagte der Insider. Nissan erklärte, dass die Ergebnisse aus der internen Untersuchung auf einer Sitzung am 9. September diskutiert werden würden.