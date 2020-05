Neuer Voestalpine-Auftrag für South-Stream

Aufgrund der Ukraine-Krise ist auch South-Stream umstritten: Die rund 2300 Kilometer lange Pipeline, bei der 931 Kilometer „offshore“, also unter Wasser in Tiefen von bis 2200 Meter durch das Schwarze Meer verlaufen, soll die weltweit größten Gasreserven in Russland für Europa erschließen. South Stream ist ein Joint Venture von europäischen Unternehmen aus Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich ( OMV) sowie der russischen Gazprom. South Stream soll die langfristige Versorgung mit Gas in Europa absichern. Die EU-Kommission hat allerdings kritisiert, dass das Projekt gegen EU-Binnenmarktregeln und Vergabevorschriften verstößt.