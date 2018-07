Neuer Chef, neue Strategie für AUA

Vor der starken Billig-Konkurrenz am Flughafen Wien hat der neue AUA-Chefpilot „keine Angst“. Es könne sein, dass der Wettbewerb „Spuren in der Bilanz hinterlassen wird, aber wir werden sehr selbstbewusst aus einer Position der Stärke reagieren. Wir wissen, wie stark die Marke AUA ist“. Da jeder der Low-Cost-Konkurrenten angekündigt hatte, in Wien die Nummer zwei werden zu wollen, werde auch unter den Billig-Airlines „ein heftiger Wettbewerb stattfinden“, schätzt Kratky.

Der abtretende AUA-Chef kritisierte massiv die Überlastung des europäischen Luftraums. Einer der Hauptgründe dafür seien nationale Egoismen. Europas Luftfahrtindustrie müsse rasch eine Lösung finden, „das System ist am Rande der Kapazitäten“. Alle Beteiligten hätten das Problem unterschätzt und zu lange hinausgeschoben. Bereits seit Jahrzehnten werde über einen gemeinsamen europäischen Luftraum diskutiert.