"Neue Zeiten brauchen neue Antworten"

Für Alexander Klacska, Unternehmer und Obmann der Bundessparte Transport/Verkehr in der WKO ist dieses Ergebnis ein klarer Auftrag für eine Fortsetzung des Refomkurses: "Die ÖVP hat jetzt eine stabile Mehrheit und mehrere Optionen. Damit wird man jetzt sorgsam und verantwortungsvoll umgehen. Die neue Regierung muss sich mit mehreren großen Themen auseinandersetzen. Das ist der Klimawandel, die Digitalisierung und die Bewältigung des Arbeitskräftemangels. Was die Koalitionvariante angeht, so wir man sehen müssen, wo hier die größten inhaltlichen Schnittmengen liegen."