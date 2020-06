Neue Köpfe bei Volksbanken

Die Volksbanker haben am Mittwoch Vorwürfe von Aufsehern und Politikern zurückgewiesen, die sich in den Verhandlungen um die staatliche Rettungsaktion bei der ÖVAG ( Volksbanken AG) mit viel teureren Konkursszenarien erpresst fühlten.



"Es geht nicht um Erpressbarkeit, man hat sich das nicht herbeigewünscht", sagte der am Mittwoch neu gekürte Präsident des Volksbanken-Verbandes, Heribert Donnerbauer, nach dem Verbandstag. Es sei volkswirtschaftlich die beste Lösung gefunden worden, das habe nichts mit Erpressung zu tun. Solche Aussagen seien "unzulässig", findet Donnerbauer.



Die ÖVAG habe ja an Altlasten (Stichwort: Investkredit/Kommunalkredit) und Abschreibungen infolge der Schuldenkrise zu leiden gehabt, wird argumentiert. Für Donnerbauer wird es zudem Aufgabe des neuen Aufsichtsrates und Vorstands der ÖVAG sein zu prüfen, ob es Management-Fehler gab.



Donnerbauer hat keine operative Banker-Karriere hinter sich, er ist Anwalt, Bürgermeister von Hardegg und Justizsprecher der ÖVP. Im Bank-Business bekleidete er bisher eine Aufsichtsratsposition in einer niederösterreichischen Volksbank. Er sehe sich durch seine regionalpolitische Tätigkeit als Vertreter einer Region und der Wirtschaft, sagte Donnerbauer nach seiner Wahl. Er findet zudem, dass das genossenschaftliche System unter seinem Wert geschlagen wird.



Vorwürfe, die "Genossen" würden seit längerem ein Bankeninsolvenzrecht blockieren, wies der Neo-Volksbanker heute zurück. "Überhaupt nicht, es gibt einfach eine breite Diskussion". Wie auch die Vertreter von Raiffeisen hielten es die Volksbanken für sinnvoll, auf EU-Vorgaben Rücksicht zu nehmen und "keine zersplitterten Regelungen" zu forcieren.



Bis 29. Mai, zum nächsten ÖVAG-Aufsichtsrat, sollen Details über die neuen Chefs in der ÖVAG fest stehen. Die Vorschläge der Head Hunter sollen in dieser Woche vorliegen.