Neue Initiative will für mehr Finanzwissen in Österreich sorgen

Ob Jugendliche oder Erwachsene – „das Finanzwissen in Österreich ist ein bescheidenes“, sagt Gerhard Weibold. Der Unternehmer, der früher an der Wirtschaftsuni tätig war, hat sich schon vor Jahren dem Kampf gegen die Unwissenheit verschrieben. Durch sein Finanzquiz im Internet haben sich mittlerweile 600.000 Teilnehmer geklickt. Viele haben auch schon Trainings absolviert und den „Finanzführerschein“ erworben.

Weibold will aber noch viel mehr Menschen erreichen. Am Mittwoch hat er sein jüngstes Projekt www.finanzfit.at vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftspädagogik der WU Wien entstanden ist.