Netztarife in Wien stiegen wegen Kosten für Pensionen

Im November soll die Verordnung für die neuen Netztarife in Begutachtung gehen. In den vergangenen Jahren waren die Tarife bei den meisten Netzbetreibern gesunken oder nur moderat gestiegen. Von 2011 bis 2012 betrug der Rückgang laut Energieaufsichtsbehörde E-Control im Österreich-Schnitt rund 0,45 Prozent. In Wien hingegen sind die Netzkosten für die Kunden im selben Zeitraum um 0,29 Prozent gestiegen.

Von 2012 auf 2013 wurde die Schere noch größer. Österreichweit wurden die Netztarife um 1,92 Prozent angehoben. In Wien jedoch betrug die Preissteigerung 7,6 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushaltskunden belaufen sich die Netzkosten in Wien heuer auf 4,47 Cent pro Kilowattstunde.