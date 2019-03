Nestle will mehr Frauen in Spitzenpositionen bringen

Nestle will mehr Frauen in hochrangige Managementpositionen heben. Bis 2022 sollen 30 Prozent der obersten 200 Führungskräfte weiblich sein - statt bisher rund 20 Prozent, teilte der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern am Mittwoch mit. Das betrifft die Vorstandsriege sowie darunter angesiedelte strategische Führungspositionen.

Einzige Frau leitet Personalressort

Im zwölfköpfigen Vorstand des Schweizer Konzerns befindet sich derzeit nur eine Frau: Beatrice Guillaume-Grabisch leitet das Personalressort. Die ehemalige Asien-Leiterin und frühere Finanzchefin Wan Ling Martello hat den Nahrungsmittelkonzern zum Jahresende verlassen. Sie galt als Anwärterin auf den Posten des Konzernchefs. Dieser ging jedoch an den ehemaligen Fresenius-Chef Mark Schneider.

Quer über alle Managementpositionen hin weg schneidet Nestle bei der Frauenquote besser ab: Der Frauenanteil bei Managementpositionen liegt hier aktuell bei 43 Prozent.