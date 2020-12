Nehammer: "Noch genug Zeit für Weihnachtseinkäufe"

Ab Montag haben wieder alle Geschäfte offen - Restaurants und Kaffeehäuser bleiben noch bis mindestens 7. Jänner zu. Für die Weihnachtseinkäufe sei in den kommenden drei Wochen noch ausreichend Zeit, betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag. "Sie müssen nicht am ersten Tag in die Einkaufszentren strömen. Es wird genug Zeit sein, damit jede und jeder seinen Weihnachtseinkauf erledigen kann", so der Minister.

Gleichzeitig mahnte er zu äußerster Vorsicht beim Einkaufen und appelliert an die Menschen im Land Situationen zu meiden, in denen der Abstand nicht eingehalten werden könne. "Die Maßnahmen sind mühsam und nervig und gleichzeitig eine absolute Notwendigkeit. Gerade in Einkaufsmeilen ist höchste Vorsicht geboten."

Der Innenminister wies erneut auf engmaschige Kontrollen der Polizei hin: "Speziell in Einkaufsstraßen werden verstärkte Streifen die Einhaltung der Covid-Regeln kontrollieren." Wegen Verstößen könnten Organstrafmandate verhängt oder auch Anzeigen erstattet werden. "Die Strafen der Gesundheitsbehörden sind empfindlich hoch - bis zu 1.450 Euro", so Nehammer.