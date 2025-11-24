Fitnessmarke GymBeat erhält 30 Millionen Euro von Investoren

Die europaweit tätige Fitness- und Ernährungsmarke GymBeam erhielt 30 Millionen Euro von Investoren und sicherte sich damit Kapital für die weitere Expansion. Auch Österreich profitiert von der Kapitalerhöhung. Schon kommende Woche bezieht GymBeam seine neue operative Zentrale für den DACH-Raum am Kärntner Ring 1 in Wien. Von dort aus soll künftig das Geschäft im deutschsprachigen Raum gesteuert werden. An der selben Adresse soll noch heuer der "GymBeam Fitness Hub" eröffnet werden.

Zu den Investoren bei der aktuellen Finanzierungsrunde zählt der ungarische Investor PortfoLion Capital Partners und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), wie es in einer Aussendung heißt. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Position zu einem der führenden europäischen Akteure im Fitness- und Nutrition-Segment ausbauen.