Nach Ranking-Absturz: Nächster Rückschlag für Wien

Der Wiener Börse kommt wieder ein Unternehmen abhanden. Der Impfstoffhersteller Valneva verlässt das Parkett, die Stamm- und Vorzugsaktien werden nach dem 20. Dezember 2019 nicht mehr in Wien gehandelt, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Sie bleiben aber an der Euronext Paris handelbar. Die Aktien werden automatisch übertragen. Valneva entstand 2013 aus der Fusion von Intercell und Vivalis. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankreich.

Der Rückschlag für den Finanzplatz Wien wird untermauert durch eine andere Hiobsbotschaft. So liegt Wien von international 104 Finanzplätzen nur noch auf Rang 54, wie aus dem gestern veröffentlichten "Global Financial Centres Index 26" hervorgeht. Das ist um zehn Plätze schlechter als bei der letzten Erhebung im März.