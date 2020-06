EVN legt Fokus auf Niederösterreich

Im Geschäftsjahr 2013/14 (per Ende September) schrieb die EVN fast 300 Millionen Euro Verlust. Abschreibungen der Kaufpreise für die Stromversorger in Bulgarien und Mazedonien, für ein Blockheizkraftwerk in Moskau und für die Beteiligung an den bayerischen Innkraftwerken drückten den Versorger in die roten Zahlen. Dazu kam ein schwacher Umsatz wegen des warmen Winters. Die Aktionäre sollen trotzdem eine unveränderte Dividende von 42 Cent je Aktie erhalten.