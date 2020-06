The North Face stoppt aus Protest Werbung auf Facebook

Als erste größere Marke hat sich die bekannte US-Outdoor-Modefirma The North Face einer Boykottaktion wegen Facebooks umstrittenen Umgangs mit rassistischen, hetzerischen und manipulativen Inhalten angeschlossen. Am Freitag teilte das Unternehmen via Twitter mit, aus Protest keine bezahlte Werbung mehr bei der Online-Plattform zu schalten.