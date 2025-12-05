Motor kann absterben: KTM ruft dieses Motorrad zurück

Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro (Modelljahre 2024-2026) kann es bei niedrigen Drehzahlen zu einem Absterben des Motors kommen.

Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet.