Motor kann absterben: KTM ruft dieses Motorrad zurück
Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro kann der Motor bei niedrigen Drehzahlen absterben. Ein Software-Update soll das Problem beheben.
Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro (Modelljahre 2024-2026) kann es bei niedrigen Drehzahlen zu einem Absterben des Motors kommen.
Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet.
"Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität", so das Unternehmen am Freitag.
