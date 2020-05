Moody's senkt Ratings für Hypo Tirol und Vorarlberg

Die Abstufungen reflektierten auch den nachteiligen Effekt, der sich für die beiden Hypos aus den Haftungsverpflichtungen für die Pfandbriefbank ergebe, die wiederum im Zusammenhang mit dem Zahlungsmoratoriumfür die Heta, die ehemalige Kärntner Hypo Alpe Adria, stehen. Das Rating der Pfandbriefbank steht selbst noch unter Beobachtung auf ein mögliches Downgrading.

Das Rating der langfristigen Schulden und Einlagen der Hypo Tirol ist nach Abschluss der Revision nunmehr von „Baa2/Prime-2“ auf „Ba1 Not-Prime“ sowie für die abgesicherten langfristigen Schulden und Einlagen von „ Baa1“ auf „Ba1“ gesenkt worden.

Bei der Hypo Vorarlberg wurden sie von „A2/Prime-1“ auf „ Baa1“, respektive von „A1“ auf „ Baa1“ gesenkt. Des weiteren sind die vorrangigen Schulden und Einlagen mit einem negativen Ausblick versehen. Der Ausblick für die nachrangigen Schuldeninstrumente wurde von Moody's aus internen Gründen entfernt. Bestätigt hat Moody's dagegen das Standalone-Rating der Tiroler Hypomit „ba3“ und ihrer vorrangigen und nachrangigen Schulden mit „B1“. Die Vorarlberger Hypo ist diesbezüglich mit „baa3“ und „Ba1“ bewertet. Diese Ratings wurden bereits Anfang Mai 2015 gesenkt.

Auch Niederösterreich droht eine Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit, die derzeit noch mit der Bestnote „Aaa“ bewertet wird. Als Grund führt Moody's den Zahlungsstopp der staatlichen Hypo-Alpe-Adria-Bad-Bank Heta an, sowie die relativ hohe Verschuldung Niederösterreichs und die Auswirkungen der Konjunkturverlangsamung auf die Finanzkraft des Bundeslandes.

Gefahr droht dem Land über die Hypo Niederösterreich, die dem Bundesland zu 100 Prozent gehört und die für die Pfandbriefbank geradesteht. Die Pfandbriefbank wiederum geriet nach dem Zahlungsstopp der Heta unter Druck, weil die frühere Hypo Alpe Adria - die nunmehrige Heta - wegen des durch die Bundesregierung verhängten Zahlungsstopps in der Zeit des Moratoriums fällig werdende Anleihen der früheren Hypo in Höhe von 1,2 Mrd. Euro nicht bedienen kann.