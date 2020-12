Molkereien im Westen unter Druck

Jene Molkereien, die vor allem den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, haben es in der Corona-Krise besser. Die Supermärkte hatten auch während des Lockdowns geöffnet. Probleme gibt es vor allem bei Molkereien in Westösterreich, die ihre Produkte zum großen Teil an die Gastronomie und Fremdenverkehrsbetriebe verkauft haben.

Während im Frühjahr die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind, gab es beim Fremdenverkehr und der Gastronomie Rückgänge zwischen 40 und 70 Prozent. Im Gegensatz zu anderen Branchen haben die Molkereien „keinen finanziellen Ersatz bekommen“, beklagt Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter. Er möchte eine „Abgeltung der Umsatzeinbußen“.

Die Milchanliefermenge wird heuer ungefähr das Niveau des Vorjahres erreichen. Der Erzeugermilchpreis ist im Oktober leicht auf 36,72 Cent pro Kilo (Liter) gestiegen.