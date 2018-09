Moderiese H&M in der Absatzkrise

Der Bekleidungshandel selber wird laut Prognosen weiter wachsen. Allerdings wird vor allem der Onlinehandel profitieren, weshalb es zu einer Reduktion der Verkaufsflächen kommen soll.

2017 setzte die Branche in Österreich 6,4 Milliarden Euro um, was einem Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Heuer soll das Plus wetterbedingt nur bei 1,3 Prozent liegen. Der stationäre Handel legte 2017 allerdings nur um 0,4 Prozent zu, heuer sollen es gar nur 0,1 Prozent sein. Berücksichtigt man die Inflation, handelt es sich bei diesen Zahlen real um ein Minus.