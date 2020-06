Mega-Deal heizt Spekulationen an

Telefonica Deutschland (O2), die Nummer vier am Markt, will für 8,1 Milliarden Euro E-Plus, die Nummer drei, schlucken. Gemeinsam würden sich O2 und E-Plus (Letztere ist eine Tochter des niederländischen KPN-Konzerns) an die Spitze des deutschen Marktes funken. 43 Millionen Kunden bedeuten gut ein Drittel des Mobilfunk-Marktes. Hauptantrieb für den Deal sind hohe Einsparungen. Durch das Zusammengehen sollen die Kosten der beiden Unternehmen um bis zu 5,5 Milliarden Euro gesenkt werden. Möglich ist das vor allem, weil nur noch eines der bisher zwei Netze betrieben werden muss. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht, weil die Wettbewerbshüter noch grünes Licht geben müssen.

An den Börsen hat die geplante Fusion jedenfalls für Furore gesorgt. Der Kurs der E-Plus-Mutter KPN schoss zeitweise um bis zu 13 Prozent nach oben. Mit den Kursen vieler anderer Mobilfunk-Aktien ging es ebenfalls nach oben, weil prompt mit weiteren Fusionen und Übernahmen in Europa spekuliert wurde. Die Aktie der Telekom Austria war mit einem Plus von mehr als drei Prozent am Dienstag der beste ATX-Wert.