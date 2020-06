Milliarden-Sprung für Alibaba-Gründer Jack Ma

Seit dem Börsengang in New York im September ist der Kurs des chinesischen Internetriesen Alibaba um rund 56 Prozent geklettert. Das freut die Aktionäre, vor allem aber Alibaba-Gründer Jack Ma. Das Vermögen des ehemaligen Englischlehrers ist im Vorjahr – zumindest auf dem Papier – um 25,1 Milliarden US-Dollar angewachsen. Ein größeres Plus schaffte weltweit keiner, zeigt der Milliardärs-Index von Bloomberg. Ma (50) kann nun ein Vermögen von 28,4 Milliarden Dollar vorweisen – fast 700 Prozent mehr als ein Jahr davor.

Auf Platz zwei der Aufsteiger des Jahres 2014 findet sich eine weltweit bekannte Investorenlegende. Warren Buffett (84) profitierte mit seinem Investment-Vehikel Berkshire Hathaway ebenfalls von steigenden Aktienkursen. Diese vergrößerten sein Vermögen binnen Jahresfrist um 13,7 Milliarden Dollar. Seit Krampus darf sich Buffett übrigens wieder als zweitreichster Mensch der Welt betrachten. Um diese Zeit hat er den Mexikaner Carlos Slim, der unter anderem an der Telekom Austria beteiligt ist, überholt. Der reichste Mensch der Welt ist und bleibt Microsoft-Gründer Bill Gates.