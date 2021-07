Milder Winter: Strabag dämmte Verluste ein

Der Auftragsbestand der Strabag erweiterte sich zwischen Jänner und März um fünf Prozent auf 14,48 Milliarden Euro - vor allem dank der Großprojekte in Deutschland, Chile, der Slowakei und Ungarn.

Die Eigenkapitalquote des Bauriesen erhöhte sich zum Jahresauftakt leicht auf 31 Prozent - nach 30,7 Prozent zu Jahresende 2013. Die Nettoverschuldung erreichte per Ende März 98,4 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstand verkleinerte sich um 1 Prozent auf 69.335 Arbeitnehmer - in Polen sei Personal marktbedingt abgebaut worden, in Russland und Rumänien projektbedingt. Neueinstellungen gab es dafür in Deutschland und Ungarn.