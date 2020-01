"Milchbaron" Theo Müller wird 80 Jahre alt

Aus einem Dorfunternehmen mit vier Beschäftigten machte er einen internationalen Konzern mit rund 24.000 Mitarbeitern und einem Milliardenumsatz. Seine Fernsehwerbung berieselte die Deutschen Jahrzehnte lang so ausgiebig, dass der Slogan "Alles Müller, oder was?" zum geflügelten Begriff wurde. Am 29. Jänner wird Theobald " Theo" Alfons Müller 80 Jahre alt.

Doch wie der Mann, der auch als " Milchbaron" bekannt ist und neun Kinder hat, die Nachfolge seines Unternehmens regeln will, ist bis heute nicht bekannt. Sowohl Müller selbst als auch sein Unternehmen treten in der Öffentlichkeit eher schweigsam auf. Details zu geschäftlichen Vorgängen werden nicht allzu gern erörtert, schon gar nicht was das Erbe angeht. "Wir sind bei Personalien per se zurückhaltend", sagt Unternehmenssprecher Alexander Truhlar.

Im Jahr 1971 hatte Theo Müller den Familienbetrieb im Dorf Aretsried übernommen, heute ein Ortsteil der Gemeinde Fischach im Landkreis Augsburg. Einerseits setzte der Geschäftsmann auf umfangreiche Werbekampagnen, um seine Landmolkerei überregional bekannt zu machen. Prominente Fußballer wie Namensvetter Gerd Müller, Entertainer Harald Juhnke oder Tennisidol Boris Becker priesen die Produkte aus Schwaben an.

Andererseits setzte das Unternehmen nicht nur auf Massenartikel wie Frischmilch, sondern kreierte neue Produkte in der klassischen Branche. So kam der "Joghurt mit der Ecke" auf den Markt, bei dem etwas Müsli zum Unterrühren in einer Ecke des Bechers mitgeliefert wird, die man umknicken kann. Müllers fertiger Milchreis wurde in den 1980er Jahren ebenfalls zum beliebten Pausensnack und die "Müllermilch", ein Mixgetränk mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, wurde zum Synonym für das ganze Unternehmen.Der Milchindustrieverband sieht es als beispielhaft für die Branche an, wie das schwäbische Unternehmen solche Artikel mit Kampagnen begleitet eingeführt habe. " Theo Müller wurde da auch oft kopiert", sagt Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser. Der Unternehmer habe es verstanden, seine Produkte für den Markt zu veredeln.