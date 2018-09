Michael Kors formt mit Versace ein Luxus-Modeimperium

Für den 59-jährigen Modedesigner Michael Kors, der als Sohn eines Models in der Nähe von New York aufwuchs, erfüllt sich ein Herzenswunsch. Seit einiger Zeit schon bastelt er an einem amerikanischen Luxus-Modeimperium, um den französischen Konglomeraten LVMH ( Luis Vuitton) und Kering ( Gucci, YSL) Paroli zu bieten.

Bereits in den 1980-er gründete Kors ein Modeunternehmen, das außerhalb der USA vor allem für seine Handtaschen bekannt ist. Nach einer Insolvenz in den 1990-er Jahren ging es mit Hilfe von Finanzinvestoren wieder bergauf. Zuletzt verordneten die mit 16 und elf Prozent am Unternehmen beteiligten Investoren Blackrock und Vanguard dem Modelabel einen rasanten Wachstumskurs. Inzwischen gibt es weltweit 1000 Läden.

Erst im Vorjahr wurde um 1,1 Mrd. Euro die Schuh-hersteller Jimmy Choo gekauft, auch die US-Marken Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade gehören zu Kors. Der Umsatz betrug zuletzt 4,7 Mrd. Dollar, der Firmensitz wurde von den USA auf die britischen Virgin Islands verlegt.