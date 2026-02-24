Meta-Umfrage: Jeder 5. Teenager hat Nacktbilder auf Instagram gesehen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nahezu jeder fünfte Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren gab gegenüber Meta an, auf Instagram "Nacktheit oder sexuelle Bilder gesehen zu haben", die sie nicht sehen wollten, wie aus einer Gerichtsakte hervorgeht. Das Dokument, das am Freitag im Rahmen einer bundesweiten Klage in Kalifornien öffentlich gemacht und von Reuters eingesehen wurde, enthält Auszüge aus einer Aussage von Instagram-Chef Adam Mosseri aus dem März 2025.

Tausende Klagen gegen Meta in den USA In einem weiteren Dokument, das im Zuge der Klage publik wurde, empfiehlt ein Meta-Forscher dem Unternehmen, sich auf jugendliche Nutzer zu konzentrieren, da sie als "Katalysatoren" für ihre Haushalte fungieren und das Nutzungsverhalten jüngerer Geschwister und Eltern beeinflussen. Das Dokument ist auf den 20. Januar 2021 datiert. "Wenn wir neue Nutzer gewinnen (und halten) wollen, müssen wir den Einfluss von Teenagern im Haushalt anerkennen, um dies zu erreichen", heißt es in dem Memo des Forschers. Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, sieht sich weltweit dem Vorwurf ausgesetzt, dass die Produkte des Unternehmens jungen Nutzern schaden. In den USA gibt es Tausende Klagen auf Bundes- und Landesebene, in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, suchtgefährdende Produkte zu entwickeln und eine psychische Gesundheitskrise bei Minderjährigen zu verschärfen.

Meta reagierte nicht auf Anfrage Die Statistik zu expliziten Bildern stammt laut Meta-Sprecher Andy Stone aus einer Umfrage unter Instagram-Nutzern im Jahr 2021 über deren Erfahrungen auf der Plattform und nicht aus einer Überprüfung der Beiträge selbst. Meta reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage von Reuters zu dem Memo des Forschers. Etwa 8 Prozent der Nutzer in der Altersgruppe 13 bis 15 gaben in der Umfrage 2021 an, auf Instagram "gesehen zu haben, wie sich jemand selbst verletzt oder damit droht", so Mosseris Aussage.