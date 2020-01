Messe Wien verzeichnete 2019 knapp 700.000 Besucher

Die Messe Wien hat im Jahr 2019 knapp 700.000 Besucher und Teilnehmer verzeichnet. Davon entfielen rund 229.300 Gäste auf 68 Gastveranstaltungen, der Rest auf Eigenmessen des Betreibers Reed Exhibitions. "Innerhalb des Geschäftsbereichs Gastveranstaltungen sind Kongresse, Tagungen und Firmenveranstaltungen das wichtigste Segment", so Messe-Managerin Martina Candillo am Montag in einer Aussendung.

Am Wiener Messegelände fanden im vergangenen Jahr zahlreiche internationale Veranstaltungen statt. "Von den 21 Kongressen hatten elf internationales Format, und unter den elf Firmenveranstaltungen waren vier internationale Events", sagte Candillo. Als Event-Höhepunkte bezeichnete sie die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für menschliche Fortpflanzung und Embryologie (ESHRE) mit 12.000 Teilnehmern und den Internationalen Leberkongress mit 8.500 Teilnehmern. Die Kongresse und Firmentagungen im Messe Wien Exhibition & Congress Center 2019 hätten zu rund 228.000 Übernachtungen geführt, davon 191.000 Nächtigungen durch internationale Kongresse.

Für heuer erwartet der Wiener Messebetreiber "ein exzellentes Kongressjahr". Am Programm stehen 13 internationale Kongresse, unter anderem der Jahreskongress der Europäischen Atemwegsgesellschaft mit rund 19.000 sowie der Jahreskongress der Europäischen Diabetesgesellschaft mit rund 18.000 Teilnehmern.

Die Reed Exhibitions Messe Wien - Exklusivbetreiber der Messe Wien - und Reed Exhibitions Messe Salzburg sind Teil der britischen Reed Exhibitions. Der Messe- und Veranstaltungskonzern ist in mehr als 40 Ländern tätig ist. Das Messegelände in Wien gehört laut "WirtschaftsCompass" zu 95 Prozent der Stadt und zu 5 Prozent der Wirtschaftskammer Wien. Land und Stadt Salzburg halten jeweils 39,3 Prozent am Messezentrum Salzburg, die Wirtschaftskammer Salzburg rund 21,4 Prozent.