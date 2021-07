Wiener Röstung für Chicago

Was ist heut’ Kaffee des Tages?", ruft Thomas Meinl senior dem Kellner zu, kurz nachdem er auf einem der beiden Tische im neuen Kaffeehaus in der Innenstadt Chicagos Platz genommen hat. Espresso Spezial. Dazu gönnt sich der Ur-Enkel von Meinl-Firmengründer Julius I. und Onkel von Banker Julius V. ein Schoko-Croissant. Serviert wird der Kaffee stilecht auf ovalem Silbertablett, dazu das obligatorische Glas Wasser. Der Löffel liegt obenauf. Schließlich soll hier Wiener Kaffeehaustradition hochgehalten werden. Auf der Karte stehen Melange, Einspänner oder Franziskaner. Der Verlängerte heißt hier Americano. Das gehe auf die Wiener Besatzungszeit zurück, als GIs den Espresso verwässerten, um ihn so wie zu Hause trinken zu können, erklärt Carolyn Minor, seit zwölf Jahren Kaffee-Expertin bei Meinl North America. Dazu gibt’s Plundergebäck und Torten.

Was in Österreich nicht kredenzt wird, ist der Mocha, ein Espresso mit Kakaobutter, und der derzeit sehr angesagte Cold Brew, von Landsleuten Toddy genannt. Dabei fließt kaltes statt warmem Wasser über zermahlene Bohnen, wodurch der Kaffee nur wenig Säure erhält – serviert wird er mit Eiswürfeln. Doch sonst bekomme man alles wie daheim, so Meinl. An den Geschmack des US-Kunden hätte man sich nicht anpassen müssen, sagt Minor. Kunden würden die mitteldunkle Röstung schätzen, da sie nicht so herb wie sonst üblich sei und der Kaffee dadurch mehr Balance bekomme. "Außerdem ist es Teil unserer Identität", so Meinl. "Moccacinos gibt es in den USA genug."

