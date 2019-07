Mehrere Fronten: Wie sich Europa schrittweise Amazon vorknöpft

Acht Punkte geändert

Der Vorstoß, über den sich die Handelsverbände in Österreich und Deutschland besonders freuen, betrifft quasi Knebelkonditionen für Dritthändler, die den Amazon-Marktplatz für den Verkauf ihrer Produkte nutzen.

Laut dem österreichischen Handelsverband, einer freiwilligen Interessensvertretung der großen Händler in Österreich, der die Beschwerde bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in Österreich initiiert hatte, treten die Änderungen bereits mit 16. August in Kraft.

Sie würden acht Punkte betreffen: So verzichte Amazon unter anderem auf die bisherige Möglichkeit, Verträge jederzeit ohne Angaben von Gründen kündigen zu können; künftig gebe es eine 30-Tages-Frist. Die Marktplatzhändler müssen nicht mehr die Nutzungsrechte aller bereit gestellten Materialien an den Online-Giganten übertragen.

Der Haftungsausschluss wird beschränkt, die Entschädigungsleistung auf tatsächliche Gesetzesüberschränkungen reduziert. Bisher wurde von Amazon nur der Gerichtsstand Luxemburg Stadt akzeptiert, künftig werden auch andere Verfahrensorte zulässig sein.

Hohe Abhängigkeit

Die Bundeswettbewerbsbehörde behält sich weitere Ermittlungen vor, falls die Änderungen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Die BWB hatte im Frühjahr 400 der umsatzstärksten österreichischen Marktplatzhändler von " Amazon.de" befragt. Gut 80 Prozent hatten die Unterlagen retourniert.

Die Umfrage habe eine hohe Abhängigkeit von Amazon gezeigt, lautet das Resümee der Wettbewerbshüter. Ein Großteil der befragten Marktplatzhändler verkauft ausschließlich über Amazon und sieht kaum relevante Alternativen, um seine Kunden online zu erreichen. Selbst bei spürbaren Gebührenerhöhungen durch Amazon würden die meisten Händler den Marktplatz nicht wechseln.

Niemand erreichbar

Auch die Kommunikation mit Amazon wurde als problematisch identifiziert. Die BWB empfiehlt Amazon, einen Ansprechpartner zu benennen. "Diese Empfehlung hält die BWB ausdrücklich aufrecht, da sie darin eine Maßnahme zur nachhaltigen Beseitigung dieses Problems sieht", heißt es seitens der Behörde.