Mehr unselbstständig Erwerbstätige im 1. Quartal, Vollzeit nahm zu

Inklusive der selbstständig Erwerbstätigen waren in Österreich im ersten Quartal durchschnittlich 4,301.100 Menschen erwerbstätig, nach 4.251.300 im ersten Jahresviertel des Vorjahres. Die Erwerbstätigenquote unter den 15- bis 64-jährigen stieg von 72,0 auf 72,7 Prozent an. Ein Großteil des Anstiegs bei den Erwerbstätigen von 49.800 entfiel dabei auf die Altersgruppe 55+ (39.700). Die Zahl der offenen Stellen legte zudem von 115.400 in der Vorjahresperiode auf 128.200 zu.

Die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition (Quote aller Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 74 Jahre) ist von 5,3 auf 4,9 Prozent gesunken, 222.400 Menschen (Q1 2018: 235.100) waren im ersten Quartal ohne Job. Davon waren 124.900 Männer und 97.500 Frauen. Vor allem bei den Männern gab es damit im Jahresvergleich einen klaren Rückgang der Arbeitslosigkeit von 9.300. Bei den Frauen fiel der Rückgang mit 3.400 deutlich geringer aus.

Sowohl bei den jungen als auch bei älteren Arbeitnehmern hat sich die Arbeitslosigkeit laut den Daten der Statistik Austria verringert. Bei Jugendlichen zwischen 15 und 24 verringerte sich die Quote im Jahresvergleich deutlich von 10,2 auf 7,7 Prozent bzw. um 12.100. Bei den Arbeitnehmern 55+ ging die Quote von 3,6 auf 3,4 Prozent zurück.