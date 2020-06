Mehr Umsatz wegen gestiegener Preise

2012 war für die Raiffeisen Ware Austria (RWA) ein Jahr mit einer „positiven Entwicklung in einem schwierigen Umfeld“, verweist RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf auf die gestiegenen Erdölpreise sowie witterungsbedingte Ernteausfälle. Immerhin stieg der Umsatz um knapp über sieben Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Zuwächse gab es in allen fünf Bereichen (Agrarsektor, Landwirtschaftstechnik, Baustoffe, Bau und Garten sowie Energie). Absatzrückgänge wurden über steigende Preise kompensiert. „Mehr Umsatz allein ist nicht alles“, so Wolf. Immerhin stieg das Ergebnis vor Steuern um 8,3 Prozent auf 36 Millionen Euro.

Das zeitlich befristete Verbot von Neonicotinoiden wird den Umsatz der Raiffeisen Ware Austria (RWA) nicht wesentlich drücken. Deren Anteil am Spritzmittelumsatz liegt bei unter zwei Prozent.