Mehr Macht für Krisenfeuerwehr IWF

Weiters soll der Währungsfonds in die Stärkung des Euro-Rettungsschirms eingebunden werden. Gedacht ist an einen Sonderfonds, in den IWF-Mitglieder freiwillig einzahlen können und der die Schlagkraft des Schirms erhöhen soll.



Größter Anteilseigner des IWF sind die USA. Die neue Chefin Christine Lagarde will allerdings auch erfolgreiche Schwellenländer wie China und Brasilien verstärkte Mitsprache ermöglichen. Deren Einfluss steigt damit deutlich.



Vereinbart wurde in Cannes auch eine ganze Reihe von Maßnahmen zur besseren Kontrolle der Finanzmärkte. So sollen Hedgefonds und damit riskante Spekulationsgeschäfte besser überwacht werden. 29 systemrelevante Banken in aller Welt werden verpflichtet, ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen und krisensicher zu machen. Steuerzahler sollen nicht mehr strapaziert werden, um die Institute zu retten.

Abfuhr für Sarkozy Gescheitert ist Gipfel-Gastgeber Nicolas Sarkozy mit seiner Forderung nach einer globalen Finanztransaktionssteuer. Diese sei "technisch machbar, finanziell unerlässlich und moralisch unumgänglich", warben der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin Merkel. Vergeblich: Vor allem die USA und Großbritannien legten sich quer.



In der Abschlusserklärung des Gipfels versprachen die G-20-Staaten, ihre Schulden abzubauen, die Binnennachfrage zu stärken und das globale Wachstum zu fördern.