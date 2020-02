Mehr Gewinn mit fossilen Treibstoffen

Tankstellen. Die Energiewende hat bislang keine Auswirkungen auf den Absatz von Mineralölprodukten. Der Verkaufsmenge ist bei Diesel in den vergangnen Jahren weiter gestiegen, Benzin ist in etwa konstant und nur bei Heizöl gibt es leicht Absatzrückgange. Was allerdings auch mit den warmen Wintern zu tun haben kann.

Der Umsatz der Doppler Gruppe mit den Marken Turmöl und Turmgas betrug 2019 rund 1,1 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es etwa eine Milliarde. Der Treibstoffabsatz stieg von einer Milliarde Liter auf 1,04 Milliarden Liter. Das Absatzplus von 4,3 Prozent liege deutlich über jenem des Marktes (0,4 Prozent), so Geschäftsführerin Daniela Dieringer.

Bei einem Anteil der Doppler-Tankstellen von 8,5 Prozent betrug der Marktanteil beim Treibstoff 10 Prozent. Das EGT (Ergebnis vor Steuern) stieg von 10,1 auf 13,8 Millionen Euro.

Die Doppler-Gruppe ist mit E-Tankstellen im Bereich E-Mobilität aktiv. Die Prognosen bezüglich der deutlichen Zunahme an E-Autos sind alle falsch. Derzeit haben lediglich 0,6 Prozent der Pkw einen Elektroantrieb. Das sind knapp 30.000 E-Autos.