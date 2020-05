Mehr als drei Millionen Besucher in Schönbrunn

Die Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft (SKB) legte für 2014 eine erfreuliche Bilanz vor. Im Vorjahr kamen mehr als 3,02 Mio. Besucher, 2013 zuvor waren es noch 2,87 Millionen.

Auch in den Dependancen gab es Zuwächse. In der Hofburg betrug das Plus 5, 9 Prozent, insgesamt kamen 670.000 Besucher. Für das kommende Jahr ist ein Besucherplus fix – ab 1. Juli werden die Marchfeldschlösser in die SKB integriert.