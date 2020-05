Wirtschaft in Eurozone kommt nur langsam vom Fleck

Vor allem die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in manchen Euroländern – insbesondere Griechenland und Spanien – bereitet den Wirtschaftsforschern anhaltend Sorgen. Diese schmälert das Einkommen und damit die privaten Konsumausgaben, was sich wiederum negativ auf die so wichtige Binnennachfrage auswirkt. Die Inflationsrate soll laut den Prognosen „deutlich unter zwei Prozent“ verharren.

Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone um 0,3 Prozent, nachdem es sechs Quartale in Folge gesunken ist.