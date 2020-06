RLB Steiermark: Schaller rückt an die Spitze

Die Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich und Steiermark werden demnächst von einem Brüderpaar geführt: Heinrich Schaller (54) steht bereits seit April 2012 der Landesbank in Oberösterreich vor. Mit Oktober dieses Jahres wird sein Bruder, Martin Schaller (48), an die Spitze der Raiffeisenlandesbank Steiermark aufrücken. Die Brüder sind damit in die Banker-Fußstapfen ihres Vaters getreten, der viele Jahre die RLB Oberösterreich leitete.

Der Karrieresprung von Martin Schaller wurde möglich, weil der bisherige Generaldirektor der RLB Steiermark zur Styria Media Group wechselt. Im Vorstand der RLB Steiermark ist Martin Schaller bereits seit 2012. Er verantwortet die Bereiche Kapitalmarkt und Treasury. Zuvor leitete der gebürtige Linzer das Treasury der RLB Oberösterreich.