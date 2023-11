Maria Ulmer neue Leiterin der Budgetsektion im Finanzministerium

Finanzminister Magnus Brunner hat Maria Ulmer zur Chefin der Budgetsektion im Finanzministerium bestellt. Er kommt damit der einstimmigen Empfehlung der Kommission nach. Maria Ulmer folgt per 1. Dezember 2023 auf Dietmar Schuster, der in den Vorstand der Bundespensionskasse wechselte.

„Die Budgetsektion hat extrem fordernde Zeiten mit beeindruckendem Einsatz bewältigt. Mit notwendigen Zukunftsinvestitionen in den Wirtschaftsstandort, in unser Humankapital durch gezielte Stärkung der Bereiche Wissenschaft und Bildung, in Familienleistungen, in unser Klima sowie in die Sicherheit konnte eine sehr gute Grundlage für Österreichs Entwicklung geschaffen werden. Jetzt geht es darum, die Sektion entlang den Anforderungen der Zukunft gezielt weiterzuentwickeln. Maria Ulmer steht für bürgernahe Innovation und zukunftsorientierte Kooperation“, sagt Brunner in einer Aussendung.