Machtkampf zwischen Handel und Lebensmittelmachern kocht hoch

Es geht um zwei Punkte in einem EU-Richtlinien-Vorhaben, die laut Parlamentsinsidern wahrscheinlich gar nicht in Kraft treten werden. Klingt nach keinem großen Aufreger, ist aber einer. Spätestens seitdem Spar-Chef Gerhard Drexel am Donnerstag ( der KURIER berichtete) seinem Ärger über die Pläne der EU-Kommission Luft gemacht hat. Eigentlich geht es aber um ein Grundsatzthema, das in der Branche seit Jahren brodelt: Die Machtverhältnisse zwischen Handelsbossen und Lieferanten.

Zum Hintergrund: Der Lebensmitteleinzelhandel ist in Händen weniger Branchenriesen. In Österreich teilen sich Rewe ( Billa, Merkur, Adeg), Spar und Hofer rund 85 Prozent des Marktes untereinander auf. In Supermarkt-Regalen stehen immer mehr Eigenmarken, also Labels, die exklusiv für einen Händler produziert werden. Bei Spar machen Eigenmarken wie sBudet, Spar natur pur oder SparPremium bereits 45 Prozent des Umsatzes aus – Tendenz weiter steigend. Wer diese Marken produzieren darf, entscheidet oft der Preis, erklärt ein Branchenkenner. „Der Händler gibt die Rezeptur vor und vergibt den Auftrag an den Bestbieter.“ Für Produzenten ist das so lukrativ wie gefährlich. Sie werden austauschbar. „Die Türstopper-Funktion der Händler wird immer massiver“, sagt Günter Thumser, Geschäftsführer des Markenartikelverbands. Wer nicht nach den Regeln der Handelshäuser spielt, komme in den Regalen schlicht nicht vor. Die Initiative der EU habe darauf abgezielt, dieses Ungleichgewicht am Markt etwas auszutarieren.