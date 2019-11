Luftfahrtmesse: Emirates bestellt 50 Airbus A350

267 Flugzeuge

Emirates ist eine der größten Airlines weltweit; die Airline fliegt 158 Ziele in 84 Ländern an. Die Flotte umfasst 267 große Maschinen, darunter mehr als 100 Riesenjets Airbus 380. Die Fluggesellschaft hatte ursprünglich noch viel mehr bestellt; will nun aber lieber kleinere Maschinen vom Typ A330 und A350. Der A350-900 kann bis zu 314 Passagiere transportieren.

Airbus-Chef Guillaume Faury nannte den neuen Auftrag eine "sehr gute Nachricht" für den Konzern. Er sei sehr stolz, dass Emirates sich für den A350 entschieden habe. Kunden des neuen Jets sind bereits die Air France, Qatar Airways und die Fiji Air.