Luftfahrt nimmt neuen Anlauf gegen Ticketsteuer

An der Spitze des heimischen Luftfahrtverbandes gibt es auf der Generalversammlung am 22. Mai einen Generationenwechsel. Ex-AUA-Vorstand Mario Rehulka wird nach zehn Jahren als Präsident zurücktreten. Als sein Nachfolger an der Spitze des Lobbying-Verbandes ist Peter Malanik vorgesehen. Der Senior Partner beim Headhunter Korn Ferry kennt die Luftfahrt als ehemaliger AUA-Vorstand bestens. Neu in den Verbands-Vorstand kommt Kratky. Er geht im August als AUA-Chef in Pension, hat aber ein Ferienhaus in Bad Gastein und will oft in Österreich sein.

andrea hodoschek