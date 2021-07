Air Berlin trennt sich von 200 Piloten

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin trennt sich zufolge voraussichtlich von etwa 200 Piloten. Es gebe einen Personalüberhang, berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin „ Focus“ am Freitag vorab. Die nach der Lufthansa zweitgrößte deutsche Fluglinie sondiert derzeit, wie sie die Kosten senken kann. Es soll geklärt werden, welche Teile des Unternehmens ausgegliedert oder mit einem Partner zusammengelegt werden können.

"Ich bitte ich um Verständnis, dass wir uns gerade in einer Phase der strukturellen Neuausrichtung befinden und zu Detailfragen oder Timelines keine weiteren Aussagen treffen können", erklärt Air Berlin-Sprecher Tobias Spaeing dem KURIER. „Ob wir die Anzahl der Flüge noch einmal in diesem Jahr reduzieren werden, entscheiden wir erst in Kürze“, sagte der seit Februar amtierende Konzern-Chef Stefan Pichler dem„ Focus“. Air Berlin flog in den vergangenen vier Jahren operativ mehr als eine Milliarde Euro Verlust ein. Die schnell wachsende Fluglinie Etihad aus dem Golf-Emirat Abu Dhabi hält seit 2011 knapp 30 Prozent der Air-Berlin-Aktien und bewahrte das Unternehmen wiederholt mit Geldspritzen vor dem Aus. Für nächstes Jahr peilt Air Berlin operativ schwarze Zahlen an.