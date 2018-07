Lösung im Zwist um furzendes Einhorn zwischen Musk und Töpfer

Tesla-Chef Elon Musk hat in einem Urheberrechtsstreit um das Bild eines furzenden Einhorns eine Einigung mit dem Künstler getroffen. Musk veröffentlichte am Wochenende im Kurzbotschaftendienst Twitter einen Screenshot der Website des Töpfers Tom Edwards, auf der dieser die Einigung verkündet hatte. Edwards erklärte darin, das Problem sei so gelöst worden, "dass sich alle gut dabei fühlen".

Die Geschichte hatte im vergangenen Jahr ihren Lauf genommen, als Tesla-Chef Musk ein Bild eines von Edwards entworfenen Bechers postete. Eine farbenfrohe, kindlich anmutende Zeichnung darauf zeigt ein Einhorn, das in einen mit einem Auto verbundenen Schlauch furzt. Auf der Rückseite ist zu lesen: "Elektrische Autos sind gut für die Umwelt, weil Elektrizität von Magie kommt".