Löger zu Steuerflucht: Gibt keinen Grund für Kritik an Österreich

Frankreich: Niemand wird EU spalten

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat die Geschlossenheit der EU angesichts der US-Strafzölle betont. Vor dem EU-Finanzrat am Freitag in Brüssel sagte Le Maire, "niemand wird die EU-Staaten spalten - die Einheit der EU-Länder ist die richtige Antwort auf die höheren Zölle".Außerdem, so Le Maire, "wird niemand Frankreich und Deutschland spalten. Niemals, niemals, niemals", unterstrich er.

Auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hob hervor, dass "die Einheit der EU das wichtigste ist". Zur Lage der Eurozone sagten beide, dass die jüngsten französisch-deutschen Vorschläge von Meseberg umgesetzt werden sollten. Wobei Le Maire betonte, dass es sich nicht um einen Vorschlag nach dem Motto "take it or leave it" handle, sondern man werde natürlich Verbesserungen machen. Allerdings müsste dies in den nächsten Monaten geschehen.

Auch Scholz übte damit indirekt Druck auf die österreichische Ratspräsident im zweiten Halbjahr aus. Die Zeit sei kurz. Das wichtigste sei, die entscheidenden Schritte innerhalb dieses Jahres zu setzen. Le Maire sprach von einem sehr kurzen Zeitfenster. Dieses "einzigartige window of opportunity zwischen September und Weihnachten dieses Jahres" müsse genützt werden. Jedenfalls hätten alle 19 Euro-Länder zugestimmt, dass "wir auf dem richtigen Weg zur Verbesserung der Währungsunion sind. Wir haben eine solide Basis mit der Meseberg-Vereinbarung".