Lkw-Maut fuhr fast 10 Mrd. Euro für Autobahnbau ein

Lkw-Maut

Pkw-Maut

Technologisch gehe der Trend der Mauterfassung – so Klaus Schierhackl undAlois Schedl, Vorstände der Autobahnbetreiberin Asfinag – zwar in diese Richtung, das GPS-System sei aber teurer. Und über eine Ausweitung derkönne wie über eine mögliche Kilometer abhängigenur die Politik entscheiden. Wobei sich die Asfinag für das Beibehalten des Pkw-Pickerls stark macht. Bei einer Maut nach Fahrleistung würden viele Autofahrer auf mautfreie Straßen ausweichen, was Umwelt und Bevölkerung zusätzlich belaste.

Mit der Entwicklung der Lkw-Maut sind die Asfinag-Chefs zufrieden. Sie brachte bisher insgesamt 9,8 Milliarden Euro für Ausbau und Instandhaltung des gut 2500 Kilometer langen hochrangigen Straßennetzes. Dazu kommen jährlich mehr als 500 Millionen aus Pkw-Pickerln und Sondermauten.