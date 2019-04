Leitzins wird wohl bis 2020 nicht mehr angehoben

Seit März 2016 verharrt der Leitzins in der Eurozone bei 0,0 Prozent, der Einlagensatz liegt seitdem gar bei minus 0,4 Prozent. Und das wird wohl noch eine Weile so bleiben. Volkswirte verschieben ihre Prognosen für die Zinswende in der Eurozone immer weiter nach hinten. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, rechnen Ökonomen mehrheitlich inzwischen damit, dass die Europäische Zentralbank ( EZB) erst frühestens im dritten Quartal 2020 ihren Einlagensatz leicht um 0,10 Prozentpunkte auf minus 0,30 Prozent anheben wird.