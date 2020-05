Leistungen für die GREEN BRANDS

Um eine mediale Präsenz und hohe Beachtung der GREEN BRANDS zu erreichen, arbeitet die Organisation mit Medienpartnern zusammen. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass die Medienpräsenz sowohl im Handels- als auch im Konsumentenbereich stattfindet. Die PR-Aktivitäten sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit bei Medien, Verbrauchern und in der Branche.

Der Medienpartner führt überdies in seinen Online-Aktivitäten Befragungen durch, um Feedback darüber einzuholen, welche Marken der Verbraucher als "grün" einstuft und beteiligt sich somit aktiv am Nominierungsverfahren.



Vor der jährlichen Ehrung der GREEN BRANDS ermittelt der Medienpartner mit Hilfe einer eigenen Befragung den "Green Brands Sonderpreis" unter allen akkreditierten Marken. Diese Auszeichnung bildet das Highlight des Tribute Events. Bis zum Tribute Event - dem Abend an dem die Siegel verliehen werden - bleibt geheim, wer die "grüne Marke des Jahres" ist.