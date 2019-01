Leipnik Lundenburger Holding: Mehr Gewinn mit Mehl und Snacks

Ein Schwerpunkt der zur Raiffeisengruppe gehörenden Leipnik Lundenburger Invest Beteiligungs AG ( LLI) ist das Mühlengeschäft. Die GoodMills Group ist im Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Umsatz von 828,8 Millionen Euro (plus 5,4 Prozent) und einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 22,5 Millionen Euro (plus 1,3 Prozent) weiterhin Marktführer in Europa. Investiert wurde vor allem in Deutschland und Polen. Bekannt in Österreich ist vor allem die Mehl-Marke Fini’s Feinstes.

Die Getreide-Erntemenge in Europa war im Vorjahr geringer als im Durchschnitt. Das bedeutet aber meistens auch eine höheren Eiweißgehalt der Pflanzen. Nur Premium-Getreide mit einem sehr hohen Eiweißgehalt eignet sich für die Verarbeitung zu Mehl. Die Vermahlungsmenge ist daher gestiegen. Getreide mit einem geringeren Eiweißgehalt wird an Tiere verfüttert oder industriell verarbeitet.