Lehre im leeren Hotel: "Trockentraining" fürs Gäste-Comeback

Trainingsprogramm

Sie gründeten in der Krise für ihre 70 Lehrlinge eine eigene Lehrlingsakademie. Im Rochadeprinzip werden die Jugendlichen in Kleingruppen für ein einwöchiges Trainingsprogramm in einem der acht Austria Trend Hotels zusammengezogen und in unterschiedlichen Bereichen praktisch geschult. "In einem leeren Hotel kann man einiges machen, was sonst nicht möglich ist", erläutert Ausbildungsleiterin Gudrun Trapl-Walzl dem KURIER. Auf dem Stundenplan stehen Rollenspiele, das Kennenlernen aller Ecken des Hotels und eben die Menüzubereitung in einer ungewohnt entspannten Großküche.